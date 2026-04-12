Итальянская Eni призвала ЕС пересмотреть эмбарго на российский газ

Глава итальянского энергетического концерна Eni Клаудио Дескальци предложил отложить введение запрета на импорт российского газа, запланированного в ЕС на 2027 год. По его мнению, данную меру, вступающую в силу с 1 января 2027 года, следует приостановить. Об этом он заявил на мероприятии партии «Лига», сообщает агентство ANSA.

«Я считаю необходимым приостановить вступающий в силу 1 января 2027 года запрет на поставку СПГ из России», — сказал Дескальци.

Напомним, ЕС утвердил план поэтапного отказа от импорта российских нефти и газа, закрепив этот курс в законодательстве в рамках стратегии REPowerEU по обеспечению «энергетической независимости». Принятые правила вводят юридически обязывающий механизм запрета на ввоз трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) с переходными периодами: краткосрочные контракты на газ будут действовать до середины 2026 года, долгосрочные — до 1 января 2028 года, тогда как импорт российской нефти планируется полностью прекратить к концу 2027 года. В результате этих мер доля российского газа в импорте ЕС уже сократилась с 40% в 2021 году до 13%, а нефти — до 3%. На смену российским поставкам приходят сжиженный газ из США, Катара и других стран, а также ускоренное развитие возобновляемой энергетики.



Ранее на Западе заявили о панике в ЕС после слов Владимира Путина о поставках газа. Европейские власти рассчитывают отказаться от российских энергоносителей только к 2027 году. Однако Москва может принять решение значительно раньше, что поставит Европу в крайне сложное положение.