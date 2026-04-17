Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 апреля, 12:50

Санкции санкциями, а газ нужен: Испания в марте побила рекорд по закупкам СПГ из России

Испания нарастила импорт российского газа более чем вдвое в марте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Imago Media Indonesia

В марте Испания значительно нарастила закупки российского сжиженного природного газа, увеличив объёмы более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет El País со ссылкой на данные энергетической компании Enagás.

В марте текущего года Испания импортировала из России сжиженный природный газ (СПГ) в объёме 9 807 ГВт·ч. Данный показатель составил 26,1% от совокупного объёма закупок СПГ королевством за указанный период. По сравнению с мартом 2025 года, когда импорт составлял 4 393 ГВт·ч, зафиксирован рост на 123%. Таким образом, поставки российского газа в Испанию достигли нового исторического максимума, превысив даже пиковые значения, наблюдавшиеся в период ценового кризиса на энергетическом рынке в 2023 году.

Текущий рост совпал с первым месяцем обострения конфликта, начатого США и Израилем против Ирана, что повлияло на мировые энергопотоки. Отдельные источники в газовой отрасли связывают динамику с нестабильностью в районе Ормузского пролива, из-за чего часть поставщиков вынуждена искать альтернативные маршруты и рынки сбыта.

Дополнительным фактором называется пересмотр экспортных стратегий рядом стран на фоне атак на энергетическую инфраструктуру, что также отражается на глобальных поставках. На ситуацию влияет и ценовой фактор: российский СПГ в текущих условиях оказывается более конкурентоспособным по сравнению с альтернативными источниками топлива.

Испания при этом выступает крупным хабом для хранения газа, располагая шестью заводами по регазификации, что позволяет международным трейдерам хранить топливо на территории страны без обязательной привязки к внутреннему потреблению. Также аналитики указывают на рост внутреннего спроса на газ в самом королевстве, что дополнительно усиливает общий объём импорта.

Итальянская Eni призвала ЕС пересмотреть эмбарго на российский газ

Ранее сообщалось, что Москва сохраняет статус надёжного партнёра в энергетической сфере и строго соблюдает взятые на себя обязательства. Особое внимание уделяется взаимодействию с теми странами, с которыми выстроены устойчивые и доверительные отношения.

Милена Скрипальщикова
