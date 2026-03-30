Россия обсуждает с Сербией условия поставок газа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pictures of your Life
Москва подтвердила статус надёжного партнера в сфере энергетики. Официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сотрудничество с Белградом после телефонного общения Владимира Путина и Александара Вучича.
В Кремле подчеркнули, что государство строго выполняет взятые на себя обязательства. Особое внимание уделяется партнерам, с которыми выстроены доверительные отношения.
Ключевым вопросом повестки стало продление соглашения на поставку топлива. Текущая договоренность утрачивает силу уже 31 марта, поэтому стороны оперативно обсуждают детали пролонгации.
Отвечая на вопросы журналистов о ходе диалога, пресс-секретарь главы РФ подтвердил: «Контакты на этот счет действительно ведутся».
Ранее сербский президент заявил о достигнутом успехе. По его словам, сторонам удалось договориться о продлении действующего контракта на три месяца.
Ранее США продлили разрешение на переговоры венгерской компании MOL о покупке доли в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Разрешение, срок которого истекал в конце марта, продлили до 22 мая. Оно позволяет продолжать подготовку и обсуждение сделки по приобретению контрольного пакета.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.