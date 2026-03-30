30 марта, 09:33

Россия обсуждает с Сербией условия поставок газа

Москва подтвердила статус надёжного партнера в сфере энергетики. Официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сотрудничество с Белградом после телефонного общения Владимира Путина и Александара Вучича.

В Кремле подчеркнули, что государство строго выполняет взятые на себя обязательства. Особое внимание уделяется партнерам, с которыми выстроены доверительные отношения.

Ключевым вопросом повестки стало продление соглашения на поставку топлива. Текущая договоренность утрачивает силу уже 31 марта, поэтому стороны оперативно обсуждают детали пролонгации.

Отвечая на вопросы журналистов о ходе диалога, пресс-секретарь главы РФ подтвердил: «Контакты на этот счет действительно ведутся».

Ранее сербский президент заявил о достигнутом успехе. По его словам, сторонам удалось договориться о продлении действующего контракта на три месяца.

Ранее США продлили разрешение на переговоры венгерской компании MOL о покупке доли в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Разрешение, срок которого истекал в конце марта, продлили до 22 мая. Оно позволяет продолжать подготовку и обсуждение сделки по приобретению контрольного пакета.

Оксана Попова
