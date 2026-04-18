Литва и Латвия отказали Фицо в транзите для полёта в Москву на Парад Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Литва и Латвия уведомили его страну об отказе в разрешении на пролёт правительственного самолёта над их воздушным пространством. Данный полёт планировался для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню Победы, в Москве. Фицо сообщил об этом в своем видеообращении, опубликованном на его официальной странице в соцсетях.

«Литва и Латвия нам уже сообщили, что не позволят нам пролететь через их территорию при перелёте в Москву», — сказал премьер Словакии.

Он подтвердил, что будет разработан альтернативный маршрут, аналогично прошлогодней ситуации, когда Эстония отказала в разрешении на пролёт словацкому правительственному самолёту, следовавшему в Москву на празднование Дня Победы.

В мае 2025 года глава правительства Словакии прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвящённых Дню Победы. В этом году он выразил намерение снова посетить торжества в российской столице в этот же день. Посол России в Словакии, Сергей Андреев, сообщил в марте, что российская сторона подтвердила свою готовность принять словацкого премьер-министра 9 мая для участия в праздновании Дня Победы.