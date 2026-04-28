Георгиевская ленточка 2026: где и как получить, как правильно носить и не нарушить закон
Акция «Георгиевская ленточка» 2026: где и как пройдёт. Обложка © ChatGPT
Каждую весну, в конце апреля и начале мая, страну накрывает чёрно-оранжевая волна: по всей России и ещё в 30 странах проходит акция «Георгиевская ленточка». Её главный слоган: «Я помню! Я горжусь!». Ленточки раздают на вокзалах, в парках, на заправках — кажется, они повсюду. Но взять ленту — полдела. Надо ещё знать, как её носить. Тут легко ошибиться, а цена ошибки сейчас серьёзная. С 2022 года лента стала официальным символом воинской славы — и за его осквернение может наступить ответственность по закону в зависимости от конкретных обстоятельств. Рассказываем, как участвовать в акции «Георгиевская ленточка 2026» со знанием дела и без последствий для кошелька.
Когда начинается акция «Георгиевская ленточка» в 2026 году
Акция стартовала 22 апреля 2026 года. Закончится она 9 мая 2026 года. Организаторами выступают «Волонтёры Победы», МИА «Россия сегодня», партия «Единая Россия» и ОАО «РЖД». Волонтёры в фирменной синей форме вышли на улицы, чтобы бесплатно раздать миллионы лент по всей стране. География акции стремительно расширяется. В этом году ленты получили возможность забрать жители 89 регионов России и более чем 30 стран мира. Волонтёры не просто раздают полоски ткани. К каждому символу прилагается небольшая листовка, в которой прописана история возникновения ленты и, что самое важное, рекомендации по её ношению.
Где и как получить георгиевскую ленту в Москве и других городах
Мест раздачи в 2026 году очень много — свыше 8000 точек по всей стране. Однако важно помнить, что волонтёры работают не везде и не всегда. Если вы не хотите бегать по городу впустую — вот проверенные адреса.
Волонтёры во время раздачи георгиевских лент. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
В Москве ленту можно получить:
- На вокзалах. Каждый день до 8 мая на платформах Белорусского, Павелецкого и Ярославского вокзалов с 12:00 до 14:00 работают волонтёры.
- В парках. Основной поток раздачи придётся на конец апреля – начало мая. Ищите волонтёров в парке Горького, «Зарядье», «Сокольниках», парке Победы на Поклонной горе.
- В сетевых магазинах и на заправках. Традиционно ленточки часто можно забрать на кассах «Пятёрочек», «Магнитов», а также на заправочных станциях «ЛУКойл» и «Газпромнефть».
Если вы не в Москве, найти ближайшую точку просто. Зайдите на официальный сайт движения волонтёрыпобеды.рф. Там будет интерактивная карта с адресами и расписанием работы волонтёров.
Как правильно носить георгиевскую ленту и не нарушить закон
С 29 декабря 2022 года георгиевская лента получила статус символа воинской славы России. Поэтому, когда вы её носите, важно соблюдать уважительное отношение к символу.
Лучший способ (безопасный и правильный)
- Крепите ленту на левой стороне груди, ближе к сердцу. («Волонтёры Победы» рекомендуют именно так.) Лучше всего приколоть её булавкой к пиджаку, кофте, рубашке или куртке в районе лацкана. Лента должна выглядеть аккуратно.
Как правильно носить георгиевскую ленту. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Разрешено, но рискованно:
- Закон не содержит отдельного прямого запрета вешать ленту на сумку, рюкзак или в салон автомобиля (например, на зеркало заднего вида). Но представители Госдумы предупреждают: в этих местах лента быстро пачкается и теряет вид. А грязный или потрёпанный символ могут расценить как неуважительное отношение. Крепить ленту снаружи автомобиля (на антенну, зеркала, кузов) считается дурным тоном и не рекомендуется, хотя сама по себе такая форма крепления не названа отдельным запретом в законе.
Категорически запрещено:
- Носить ленту на голове, ниже пояса, на ремне, запястье или обуви. Также нельзя использовать ленту в качестве браслета или резинки для волос, повязывать на ошейник домашнего питомца. Неправильное или оскорбительное использование георгиевской ленты считается неуважением к этому символу и влечёт административную или уголовную ответственность.
- Использовать ленту для коммерческой рекламы или рядом с запрещённой символикой.
Штрафы за осквернение георгиевской ленты
По заявлениям депутатов и юристов, ответственность наступает за целенаправленное действие. Если вы случайно уронили ленту — не страшно. Страшно, если вы специально её бросили на землю, растоптали, разорвали или, не дай бог, сожгли.
Вот что грозит за такое обращение:
- Для обычного гражданина: штраф до трёх миллионов рублей или реальный тюремный срок до трёх лет.
- Для юридических лиц (официальным организациям): штраф от трёх до пяти миллионов рублей плюс конфискация имущества.
Обратите внимание: если вы выложили видео с осквернением символа в Интернет или сделали это в компании, наказание может ужесточиться по максимуму.
Что символизируют цвета георгиевской ленты?
Почему чёрный и оранжевый? Самое известное и красивое объяснение — это «цвета дыма и пламени», которые олицетворяют воинскую доблесть и военную грозу. В ней соединились образы пороховой гари и огненного боя. Эта цветовая гамма уходит корнями в XVIII век, когда императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия для награждения офицеров за личную храбрость. Однако особый статус лента получила спустя столетия. В советское время её гамму унаследовала гвардейская лента, а сегодня чёрно-оранжевая расцветка стала связующей нитью между поколениями победителей.
Георгиевская ленточка: что она означает и почему такие цвета. Фото © Shutterstock / FOTODOM / GIOIA PHOTO
Георгиевская ленточка 2026: что ещё нужно знать
В 2026 году акция проходит с особой миссией: волонтёры передают ленты участникам специальной военной операции вместе с гуманитарной помощью. Теперь георгиевскую ленту можно увидеть и на форме участников СВО.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли повесить георгиевскую ленту на зеркало заднего вида в машине?
По закону — прямого запрета нет, но сотрудники Госдумы и волонтёры советуют этого не делать. Лента быстро выцветает на солнце, протирается, а потрёпанный вид может привлечь ненужное внимание правоохранителей.
Я прикрепил ленту на сумку. Мне грозит штраф?
Нет, если это не было сделано с умыслом её испортить. Но закон всё же не рекомендует носить её там, где она может испачкаться, порваться или волочиться по грязи. Символ памяти принято носить у сердца, а не на рюкзаке.
Где в 2026 году раздают георгиевские ленточки. Фото © ТАСС / Александр Полегенько
Что считается осквернением георгиевской ленты?
Публичное неуважение: бросание на землю, топтание, сжигание, разрывание, а также публичное использование рядом с нацистской символикой.
Можно ли выбросить старую, изношенную ленту?
Лучше не выбрасывать в мусорку. Даже если лента пришла в негодность — это всё равно символ. В официальных рекомендациях обычно советуют обращаться с ней бережно; отдельного закона, обязывающего хранить её дома, нет.