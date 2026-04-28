Минобороны РФ: Парад в честь 81-й годовщины Победы состоится 9 мая в Москве

Министерство обороны России подтвердило проведение военного парада в Москве в день 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Шествие пройдёт на Красной площади.

«9 мая 2026 года в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной Площади г.Москва состоится военный парад. В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в заявлении.