Минобороны РФ: Парад в честь 81-й годовщины Победы состоится 9 мая в Москве
Обложка © Life.ru
Министерство обороны России подтвердило проведение военного парада в Москве в день 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Шествие пройдёт на Красной площади.
«9 мая 2026 года в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной Площади г.Москва состоится военный парад. В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в заявлении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Парад Победы, посвящённый 81-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, традиционно пройдёт на Красной площади. Обычно в День Победы на главной площади страны демонстрируют как пешие расчёты, так и колёсную и гусеничную технику, а также пролёт авиации. Однако в Минобороны России проинформировали, что ввиду складывающейся оперативной обстановки суворовцы, нахимовцы, кадеты и колонна военной техники парадном расчёте на Красной площади задействованы не будут.
