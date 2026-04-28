28 апреля, 20:38

Минобороны РФ: Парад в честь 81-й годовщины Победы состоится 9 мая в Москве

Обложка © Life.ru

Министерство обороны России подтвердило проведение военного парада в Москве в день 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Шествие пройдёт на Красной площади.

«9 мая 2026 года в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной Площади г.Москва состоится военный парад. В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Георгиевская ленточка 2026: где и как получить, как правильно носить и не нарушить закон
Георгиевская ленточка 2026: где и как получить, как правильно носить и не нарушить закон

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Парад Победы, посвящённый 81-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, традиционно пройдёт на Красной площади. Обычно в День Победы на главной площади страны демонстрируют как пешие расчёты, так и колёсную и гусеничную технику, а также пролёт авиации. Однако в Минобороны России проинформировали, что ввиду складывающейся оперативной обстановки суворовцы, нахимовцы, кадеты и колонна военной техники парадном расчёте на Красной площади задействованы не будут.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Тимур Хингеев
