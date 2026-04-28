Кремль подтвердил проведение парада 9 Мая, но детали обещал раскрыть позже

Парад Победы, посвящённый 81-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, традиционно пройдёт на Красной площади. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, парад состоится», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о том, будет ли мероприятие включать прохождение военной техники.

При этом Песков добавил, что информацию о конкретном формате проведения организаторы предоставят позднее.

«По формату проведения парада мы своевременно вас проинформируем», — подчеркнул он.

Обычно в День Победы на главной площади страны демонстрируют как пешие расчёты, так и колёсную и гусеничную технику, а также пролёт авиации. Однако в последние годы формат менялся в зависимости от оперативной обстановки. Пока не уточняется, будет ли в этом году воздушная часть парада и какое количество единиц вооружения выведут на брусчатку.

Также Песков заявил, что перечень зарубежных высокопоставленных гостей, которые посетят торжества по случаю Дня Победы в Москве 9 мая, будет обнародован Кремлём позднее. Комментировать публикации в СМИ о том, что в параде якобы примут участие «порядка двадцати» зарубежных лидеров, пресс-секретарь не стал.