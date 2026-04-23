Песков: Кремль своевременно анонсирует список иностранных гостей на Парад Победы

Перечень зарубежных высокопоставленных гостей, которые посетят торжества по случаю Дня Победы в Москве 9 Мая, будет обнародован Кремлём позднее. Об этом в беседе с представителями прессы заявил официальный спикер президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы своевременно сообщим, какие гости разделят с нами радость праздника Победы», — сказал он.

Комментировать публикации в СМИ о том, что в параде якобы примут участие «порядка двадцати» зарубежных лидеров, пресс-секретарь не стал. Он заметил, что ему ничего не известно о подобной цифре.

А ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что ряд иностранных политиков выразили желание посетить Москву в День Победы. Российская сторона, по его словам, подтвердила готовность принять гостей из других государств. При этом ожидается, что визиты могут стать поводом для переговоров и обсуждения актуальных вопросов.