«Есть с этим проблема?»: Фицо поставил точку в вопросе посещения Парада Победы в Москве

Роберт Фицо ответил критикам его планов посетить Москву в День Победы. По словам премьер-министра Словакии, он собирается возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, почтив память красноармейцев, освободивших республику.

Политик не понимает, что в этом плохого.