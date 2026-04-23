«Есть с этим проблема?»: Фицо поставил точку в вопросе посещения Парада Победы в Москве
Фицо в Москве возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, но не посетит парад
Роберт Фицо.
Роберт Фицо ответил критикам его планов посетить Москву в День Победы. По словам премьер-министра Словакии, он собирается возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, почтив память красноармейцев, освободивших республику.
Политик не понимает, что в этом плохого.
«Когда несколько десятков тысяч человек погибли при освобождении страны, вас беспокоит то, что я поеду положить к Могиле Неизвестно Солдата в Москве гвоздики? Есть с этим проблема?», — сказал он в ходе встречи со словацкими студентами.
При этом Фицо, как и годом ранее, не посетит парад Победы на Красной площади. Тем не менее проявить уважение к подвигу советского народа он должен. Премьер напомнил, что в боях за Словакию погибли более 60 тысяч красноармейцев, и Фицо едет в Москву, чтобы «поблагодарить этих людей за освобождение».
Напомним, планы Роберта Фицо посетить Москву в День Победы столкнулись с негативной реакцией ряда государств ЕС. Например, страны Прибалтики прямо запретили самолёту словацкого премьера пересекать их воздушное пространство во время полёта, а Польша до сих пор тянет с решением. На фоне слухов об участии политика в параде, в Кремле высказались о числе иностранных лидеров на трибунах.
