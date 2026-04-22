Фицо объяснил, почему Словакия потеряла доверие к Украине

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о снижении доверия между Братиславой и Киевом и поставил под сомнение возможное восстановление нефтепровода «Дружба». Его слова приводит DennikN.

Фицо отметил, что отношения между Словакией и Украиной оказались серьёзно ослаблены, что отражается на энергетическом сотрудничестве. Он также допустил сценарий, при котором финансирование в размере €90 млрд может быть разблокировано, после чего, по его версии, поставки сырья вновь могут оказаться под угрозой остановки.

Ранее Будапешт и Братислава отдельно подтвердили, что не намерены участвовать в так называемом «репарационном кредите» ЕС и перечислять средства в общий фонд помощи Украине. Еврокомиссия изначально рассчитывала завершить оформление механизма в феврале, чтобы первые транши стали доступны уже в марте, но сроки были сорваны из-за разногласий между государствами-членами ЕС.