Союзники по ЕС вышли из игры: Венгрия и Словакия не дадут Киеву 90 миллиардов
Венгрия и Словакия перестали блокировать общеевропейский план помощи Украине на сумму 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы, однако подтвердили своё нежелание перечислять средства в этот фонд. Об этом проинформировал ТАСС европейский дипломатический источник на условиях анонимности.
«Венгрия и Словакия подтвердили, что не будут участвовать в европейском репарационном кредите на €90 млрд», — сказал он.
Еврокомиссия планировала закрыть вопрос с утверждением финансирования для Киева в феврале, чтобы первые выплаты стартовали уже в марте, однако этого не случилось, поскольку 90 миллиардоа евро и 20-й пакет санкций заблокировали Венгрия со Словакией. Теперь же ситуация ещё больше осложнилась, поскольку к числу недовольных присоединились дополнительные государства, и протестующих стран стало только больше.
А ранее сообщалось, что Виктор Орбан отказался давать добро на многомиллиардный кредит для Украины, пока прокачка топлива по «Дружбе» не будет возобновлена. Премьер Венгрии заявил, что не уступит даже под давлением ЕС, который предложил профинансировать ремонт трубопровода.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru