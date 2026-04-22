Союзники по ЕС вышли из игры: Венгрия и Словакия не дадут Киеву 90 миллиардов

Венгрия и Словакия перестали блокировать общеевропейский план помощи Украине на сумму 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы, однако подтвердили своё нежелание перечислять средства в этот фонд. Об этом проинформировал ТАСС европейский дипломатический источник на условиях анонимности.

«Венгрия и Словакия подтвердили, что не будут участвовать в европейском репарационном кредите на €90 млрд», — сказал он.

Еврокомиссия планировала закрыть вопрос с утверждением финансирования для Киева в феврале, чтобы первые выплаты стартовали уже в марте, однако этого не случилось, поскольку 90 миллиардоа евро и 20-й пакет санкций заблокировали Венгрия со Словакией. Теперь же ситуация ещё больше осложнилась, поскольку к числу недовольных присоединились дополнительные государства, и протестующих стран стало только больше.