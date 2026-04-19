Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Киев «расплачивается жизнями» за кредиты
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страна платит за полученные кредиты человеческими жизнями. Соответствующее заявление политик опубликовал в своём Telegram-канале, комментируя текущую ситуацию вокруг финансовой помощи Киеву.
«Какую цену платит Украина за все кредитные средства? Цена простая — киевский режим за эти деньги рассчитывается жизнями своих соотечественников. Вот это надо понимать!» — написал он.
Политик утверждает, что ежемесячно мобилизация затрагивает десятки тысяч человек, которые затем оказываются в зоне боевых действий. Азаров оценил эти показатели в диапазоне от 30 до 40 тысяч человек в месяц.
Ранее сообщалось о возможном использовании финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза. В случае выделения кредита в размере 90 млрд евро часть этих средств может быть направлена не по целевому назначению.
