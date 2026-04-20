В Словакии заявили о риске покушения на Фицо в случае поездки в Киев

В Киеве премьер-министра Словакии Роберта Фицо могут убить. Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар РИА «Новости», комментируя официальное приглашение со стороны Владимира Зеленского.

По его оценке, существует реальный риск покушения на премьера, если тот поедет в Киев.

«Премьер назвал подобные предложения неуместными и дал понять, что не планирует поездку в Киев, поскольку это было бы для него политически и с точки зрения безопасности неприемлемо», – сообщил Гашпар.

Всё из-за того, что Фицо критикует Зеленского за политическое давление, связанное с нефтью и энергетикой. А эксперты по безопасности прямо заявили, что в Киеве на него могут совершить покушение.

Но самое пикантное – это напоминание о недавних заявлениях Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Тот самый случай, когда Зеленский сказал, что «знает его адрес».

«Это может восприниматься как угроза физической расправы», – подчеркнул Гашпар.

Ранее Life.ru писал, что Эстония запретила Роберту Фицо пролёт в Москву на 9 Мая. Глава МИД республики Маргус Цахкна объяснил, что страна не позволит укреплять Словакии связи с Россией.