Эстония запретила Фицо пролёт в Москву на 9 Мая

Эстония запретила премьер-министру Словакии Роберту Фицо пролёт через свою территорию для поездки в Москву на 9 мая. Об этом заявил глава МИД республики Маргус Цахкна.

Страна не позволит использовать своё воздушное пространство для визитов, которые укрепляют связи с Россией на фоне конфликта на Украине, пояснил министр.

Напомним, Словакия столкнулась с ограничениями при планировании правительственного рейса в Москву на мероприятия, посвящённые Дню Победы. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Литва и Латвия не дали разрешения на пролёт словацкого правительственного самолёта через свои воздушные границы.