Польша тянет с одобрением пролёта Фицо на Парад Победы в Москве

Польша пока не приняла решение по запросу Словакии на пролёт самолёта премьер-министра Роберта Фицо в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр.

«Польша рассматривает запрос о выдаче разрешения на пролёт самолёта Роберта Фицо в Москву», — заявил он агентству PAP.

Речь идёт о перелёте в российскую столицу для участия в мероприятиях, посвящённых Дню Победы. Запрос был направлен Братиславой в дипломатические каналы Варшавы.

В результате словацкой стороне приходится искать альтернативный маршрут. Фицо заверил, что перелёт в Москву состоится, несмотря на ограничения. Похожая ситуация уже возникала год назад, когда страны Балтии также закрыли небо для его самолёта.

Напомним, в мае 2025 года премьер Словакии Роберт Фицо приезжал в Москву на День Победы и намерен снова посетить торжества 9 мая 2026 года. Однако Литва и Латвия отказались разрешить пролёт его правительственного самолёта над своей территорией. Российская сторона подтвердила готовность принять словацкого премьера.