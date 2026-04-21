Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 10:47

Польша тянет с одобрением пролёта Фицо на Парад Победы в Москве

Обложка © TASS / AP

Польша пока не приняла решение по запросу Словакии на пролёт самолёта премьер-министра Роберта Фицо в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр.

«Польша рассматривает запрос о выдаче разрешения на пролёт самолёта Роберта Фицо в Москву», — заявил он агентству PAP.

Речь идёт о перелёте в российскую столицу для участия в мероприятиях, посвящённых Дню Победы. Запрос был направлен Братиславой в дипломатические каналы Варшавы.

В результате словацкой стороне приходится искать альтернативный маршрут. Фицо заверил, что перелёт в Москву состоится, несмотря на ограничения. Похожая ситуация уже возникала год назад, когда страны Балтии также закрыли небо для его самолёта.

Напомним, в мае 2025 года премьер Словакии Роберт Фицо приезжал в Москву на День Победы и намерен снова посетить торжества 9 мая 2026 года. Однако Литва и Латвия отказались разрешить пролёт его правительственного самолёта над своей территорией. Российская сторона подтвердила готовность принять словацкого премьера.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Польша
  • Роберт Фицо
  • Словакия
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar