Парад, «Бессмертный полк» и салют: Всё о праздновании Дня Великой Победы в 2026 году Оглавление Погода 9 мая 2026 в Москве и других городах Акция «Бессмертный полк 2026»: где и как участвовать Как участвовать в онлайн-шествии Парад Победы на Красной площади 9 мая 2026 Мероприятия на 9 Мая в 2026 году Как поздравить с 9 Мая Часто задаваемые вопросы Какая погода будет на 9 Мая в Москве? Где и как пройдёт «Бессмертный полк» в 2026 году? До какого числа можно зарегистрироваться для участия в онлайн-шествии? Во сколько начнётся Парад Победы 9 мая 2026 в Москве? Где смотреть Парад Победы 2026 онлайн? Будет ли салют на 9 Мая в Москве? Заключение 9 мая 2026 года на Красной площади пройдёт главный парад страны в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне — подробности в материале Life.ru. 5 мая, 11:35

81 год назад Великая Отечественная война закончилась. 9 Мая — дата, которая не тускнеет. Главный парад страны начнётся в 10 утра на Красной площади. «Бессмертный полк» снова пройдёт — но в каких-то регионах выйдут на улицу, а кто-то останется дома и загрузит фото на сайт.

Мы собрали всё, что нужно знать о праздновании Дня Победы в 2026 году. Прогноз синоптиков, полная программа мероприятий, инструкция по участию в акции памяти и готовые поздравления для ветеранов.

Погода 9 мая 2026 в Москве и других городах

Сюрпризы от природы в этот раз будут, и довольно серьёзные. Атлантический циклон подпортил планы москвичам.

Москва: 9 Мая в столице будет пасмурно, ветрено и сыро. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обещает ощутимое похолодание. Утром и ночью температура составит от +5 до +10 градусов, днём воздух прогреется только до +9...+14 °C — это на 5–6 градусов холоднее климатической нормы. Главная неприятность — затяжные дожди. За день может выпасть до 20–25 мм осадков (почти половина месячной нормы). Плюс ветер: юго-восточный, 5–10 м/с, с порывами до 12–15 м/с. Словом, зонт и непромокаемая обувь обязательны. Из-за низкой облачности воздушную часть парада, скорее всего, отменят.

Санкт-Петербург: Северной столице в этом плане повезло. По прогнозам синоптиков, в Питере 9 Мая ожидается переменная облачность, без дождей. Ветер слабый. Температура днём — около +11…+13 °C. По другим прогнозам — до +15 °C. Во всяком случае, лёгкая куртка точно не помешает.

Новосибирск и Сибирь. Сибирякам повезло тоже. В Новосибирске днём до +24 °C. Правда, вероятны небольшой дождь и сильный ветер (порывы до 15–20 м/с). В Красноярске ещё жарче — до +25 °C, в Барнауле — до +26 °C.

Важно: прогнозы сейчас меняются быстро. Перед выходом из дома лучше заглянуть в приложение погоды. Это не дань моде, а необходимость.

Акция «Бессмертный полк 2026»: где и как участвовать

«Бессмертный полк» — это не просто шествие, а очень личная история каждого. В 2026 году акция снова проходит в смешанном формате.

В некоторых городах — например, в Санкт-Петербурге — шествие будет очным. По Невскому проспекту, с портретами. В Москве — опять онлайн. Решение принимают губернаторы. Если хотите знать точно про свой город, зайдите на сайт местной администрации.

Как участвовать в онлайн-шествии

Всё делается через сайт 2026.polkrf.ru или через мини-приложения во «ВКонтакте», «Одноклассниках», а также через бота в мессенджере МАХ. Авторизуетесь — по номеру телефона, через Сбер ID или через соцсети.

Что нужно загрузить: имя, фамилию, годы жизни ветерана, его звание (или данные о работе в тылу). И фотографию. Если фото старое, выцветшее — не беда. На сайте есть нейросеть Kandinsky. Она подчистит, подкрасит, восстановит.

Сроки: заявки принимают до 6 мая включительно. Если вы уже участвовали в прошлые годы — повторно регистрироваться не надо. Ваш герой уже в базе, его фото само попадёт в трансляцию.

Само онлайн-шествие начнётся 9 мая, в 12:00 по местному времени. Трансляция идёт по регионам — сначала Дальний Восток, потом Сибирь, потом Урал и так далее.

Парад Победы на Красной площади 9 мая 2026

Главный военный парад страны состоится. Слухи об отмене не подтвердились. В Кремле сказали: быть.

Время: 9 мая, ровно в 10:00 по Москве.

9 мая, ровно в по Москве. Место: Красная площадь.

Красная площадь. Вход: только по спецприглашениям. Для ветеранов, военных, почётных гостей. Обычным людям увидеть парад можно будет только через экран.

В этом году формат парада будет изменён: в нём не примет участие колонна военной техники, а также воспитанники суворовских и нахимовских училищ и кадетских корпусов.

Запланирована авиационная часть с самолётами российских пилотажных авиагрупп. Однако всё будет зависеть от погодных условий.

Где смотреть: Первый канал, «Россия-1», «Звезда». На Поклонной горе большие экраны. И, конечно, на сайтах каналов.

А что в Питере? Ожидается, что в Санкт-Петербурге парад на Дворцовой площади пройдёт в полном объёме. Но вход — строго по приглашениям. Смотреть трансляцию можно на городских каналах.

Мероприятия на 9 Мая в 2026 году

Погода не радует, но отменять праздник никто не собирается.

Москва. Салют состоится в 22:00. Залпы дают с нескольких площадок. Увидеть можно из многих точек города.

Музеи. Государственный исторический музей — выставка «Письма огненных лет». Можно увидеть оригинальные фронтовые треугольники. Музей Победы на Поклонной — залы «Подвиг народа» и «Битва за Москву». Вход во многие музеи 9 Мая бесплатный.

Парки. Если дождь не слишком сильный, в парке Горького, в Сокольниках, в Зарядье — концерты, полевые кухни, мастер-классы. Но с погодой — как повезёт.

Санкт-Петербург. Главное событие — концерт в Румянцевском саду. С 12 до 17 часов. Песни военных лет, шлягеры, выступления артистов. Вечером на Дворцовой площади вручение юбилейных медалей ветеранам и блокадникам.

Как поздравить с 9 Мая

Главное — от души и без пафоса. Вот несколько вариантов.

Ветеранам (тем, кого осталось так мало):

«Спасибо вам за всё. За мир, за небо, за жизнь. Крепкого здоровья вам и покоя. Мы помним, мы гордимся».

«Низкий вам поклон. Вы вынесли такое, что нам и не снилось. Пусть ваши дни будут тёплыми и спокойными».

Бойцам СВО (тем, кто сейчас в строю):

«Ребята, вы продолжаете дело дедов. Спасибо за вашу работу. Возвращайтесь живыми и с победой».

«С Днём Победы! Держитесь. Мы вас ждём».

Родным, друзьям, коллегам:

«С 9 Мая! Мира вам в дом, тепла в душе, здоровья. И пусть никогда не будет войны».

«Помним, празднуем, скорбим и радуемся. С Днём Победы!»

Часто задаваемые вопросы

Какая погода будет на 9 Мая в Москве?

По предварительным прогнозам — плохая. Дождливая, ветреная, днём не выше +14 °C. Берите зонт и плотную куртку.

Где и как пройдёт «Бессмертный полк» в 2026 году?

Смешанный формат. Где-то очно (как в Питере), где-то онлайн. Регистрация на онлайн-шествие — на сайте 2026.polkrf.ru.

До какого числа можно зарегистрироваться для участия в онлайн-шествии?

До 6 мая включительно.

Во сколько начнётся Парад Победы 9 мая 2026 в Москве?

В 10:00 утра по Москве.

Где смотреть Парад Победы 2026 онлайн?

На Первом канале, «России-1», «Звезде». Также на сайтах этих каналов и в приложениях.

Будет ли салют на 9 Мая в Москве?

Да. В 22:00. Традиционно.

Заключение

День Победы, 9 Мая, несмотря на капризы погоды и некоторые изменения в формате, остаётся самым важным и трогательным праздником. Он объединяет нас, чтобы мы могли сказать спасибо нашим героям. К «Бессмертному полку» готовиться нужно заранее (регистрация до 6 мая!), а поздравить ветеранов и бойцов СВО можно с помощью нашей подборки.

С Днём Великой Победы!

Авторы Андрей Соколов