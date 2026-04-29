Парад Победы 9 мая 2026 в Москве: где смотреть, военная техника, программа мероприятий и кто из гостей приедет Оглавление Когда и где состоится парад Победы 9 мая 2026 Кто участвует в параде на Красной площади Пешая колонна Военная техника (механизированная колонна) Кто из зарубежных лидеров приедет на парад в 2026 году Программа празднования 9 Мая в Москве Где и во сколько смотреть прямую трансляцию парада Бессмертный полк в 2026 году Часто задаваемые вопросы (FAQ) Во сколько начнётся парад Победы 9 мая 2026? Где смотреть парад Победы 2026 онлайн и по телевизору? Какая военная техника будет на параде 9 мая 2026? Будет ли салют на 9 Мая 2026 в Москве? Будет ли «Бессмертный полк» в 2026 году? Парад Победы 9 мая 2026 на Красной площади: во сколько начнётся, будет ли представлена военная техника, кто из зарубежных лидеров приедет, где смотреть онлайн и прямую трансляцию по ТВ. Полная программа празднования в Москве. 29 апреля, 09:20 Парад Победы 2026 в Москве: состоится ли, в каком формате, будет ли военная техника. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

9 мая 2026 года в Москве на Красной площади пройдёт главный военный парад страны в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Военнослужащие пройдут по главной площади России. Рассказываем, во сколько начнётся парад, где смотреть прямую трансляцию, какие зарубежные лидеры приедут, и отвечаем на все интересующие вопросы: будет ли представлена военная техника и кто из иностранных гостей посетит торжество.

Когда и где состоится парад Победы 9 мая 2026

Дата: 9 мая 2026 года.

Время: начало в 10:00 по московскому времени. Ориентировочная продолжительность — около часа.

Место: Красная площадь в Москве.

В марте и начале апреля россияне обсуждали слухи о возможной отмене парада Победы 9 мая 2026 в Москве. Однако официальные заявления поставили точку в спорах. Сначала в Кремле объявили, что 7 мая на Красной площади пройдёт генеральная репетиция парада. В середине апреля на главной площади страны начали устанавливать трибуны для гостей, а позже и монтировать декорации. Доступ на место для посетителей ограничен.

В конце апреля пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков опроверг слухи об отмене парада. Он отметил, что подготовка идёт полным ходом, однако пообещал раскрыть детали позже. Министерство обороны РФ также подтвердило проведение парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в г. Москве.

Примут ли военные участие в параде Победы 2026. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Кто участвует в параде на Красной площади

Список участников парада Победы – 2026 изменится в связи с оперативной обстановкой. В Минобороны России отметили, что из-за текущей ситуации торжественный марш пройдёт в укороченном формате.

Пешая колонна

В этом году основу пешего строя на Красной площади составят военнослужащие высших военных учебных заведений. В оборонном ведомстве уточнили: по брусчатке Красной площади пройдут представители вузов всех видов и отдельных родов войск Вооружённых сил Российской Федерации. При этом в парадном расчёте не будут задействованы:

— воспитанники суворовских и нахимовских училищ;

— учащиеся кадетских корпусов.

При трансляции парада покажут работу всех видов и родов войск, действующих на СВО и несущих дежурство на пунктах управления РВСН, ВКС и кораблях.

Военная техника (механизированная колонна)

Отвечаем на главный вопрос: колонна военной техники в этом году по брусчатке Красной площади не пройдёт из-за оперативной обстановки. Однако парад завершит авиационная часть. Над сердцем столицы пролетят самолёты отечественных пилотажных групп, а в конце штурмовики Су-25 раскрасят небо в цвета российского флага.

Кто из зарубежных лидеров приедет на парад в 2026 году

Список зарубежных гостей парада 2026 года пока не раскрывается. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ждёт «ряд лидеров» 9 мая. Однако полный список тех, кто приедет на парад 9 мая 2026 года, будет оглашен позже.

Однако уже сейчас практически гарантировано участие следующих высоких гостей:

— президент Белоруссии Александр Лукашенко (он присутствует на Красной площади в праздничный день каждый год);

Будет ли военная техника участвовать в параде Победы 2026. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

— президент Сербии Александр Вучич также почти гарантированно будет на Красной площади 9 мая, хотя он также столкнулся с аналогичными проблемами из-за отказа Прибалтики разрешить перелёт над территорией этих стран;

— бывший президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, скорее всего, также прибудет в Россию;

— президент Киргизии Садыр Жапаров, судя по имеющимся данным, также принял приглашение.

Список зарубежных гостей парада-2026 может расшириться. Возможно, на параде Победы – 2026 также будут присутствовать представители государств – партнёров России. Среди них Китай, Индия, Бразилия (партнёры по БРИКС), Куба, страны Центральной Азии. Кроме того, звучат осторожные предположения о том, что в Москву на праздник могли пригласить избранного премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра.

Какие иностранные гости приедут на парад Победы 2026. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Программа празднования 9 Мая в Москве

В преддверии Дня Победы, 9 мая и в последующие дни ожидаются праздничные мероприятия в Москве. Например, выставки в музеях:

— Государственный исторический музей уже проводит выставку «Письма огненных лет. Семейный архив». Она продлится с 15 апреля по 15 мая.

— Музей Победы 9 мая 2026 года откроет экспозиции «Подвиг народа» и «Битва за Москву», а в день генеральной репетиции, 7 мая, устроит «Вальс Победы».

Кроме того, жители и гости столицы смогут посмотреть праздничные спектакли и концерты 9 мая 2026 года в Москве:

— в Большом театре силами Мариинского театра поставят оперу «Война и мир». Доступные даты: 9, 10, 11 мая;

— Театр Российской армии покажет спектакль «Знамя Победы» 9 мая, в 17:00;

— в концертном зале «Зарядье» 9 мая пройдёт концерт Российского национального оркестра.

Где и во сколько смотреть прямую трансляцию парада

Прямая трансляция будет доступна на федеральных телеканалах: «Первый канал», «Россия-1» и «Звезда». Прямой эфир также можно будет увидеть на официальных сайтах телеканалов и в их аккаунтах в соцсетях. Видео будет доступно и на крупных экранах в парке Победы на Поклонной горе и в округах столицы.

В Минобороны России уточнили, что в прямой трансляции парада покажут работу военнослужащих всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Зрители также смогут увидеть тех, кто несёт боевое дежурство, — расчёты на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и экипажи кораблей Военно-морского флота.

Попасть на трибуны Красной площади можно только по специальным приглашениям для ветеранов, их родственников, военнослужащих и высоких гостей. Обычным зрителям рекомендуется следить за прямой трансляцией.

Бессмертный полк в 2026 году

Официального решения о формате акции «Бессмертный полк» в Москве на 2026 год ещё не принято. Ранее власти заявляли, что в День Победы акция в разных регионах пройдёт в очном и онлайн-форматах. Однако конкретные решения будут приняты властями субъектов. Приём заявок на участие в «Бессмертном полку онлайн» уже стартовал.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Во сколько начнётся парад Победы 9 мая 2026?

Парад Победы – 2026 на Красной площади начнётся в 10:00 по московскому времени.

Где смотреть парад Победы 2026 онлайн и по телевизору?

Прямая трансляция будет доступна в эфире «Первого канала», «России-1», канала «Звезда», а также на официальных сайтах телеканалов и в их аккаунтах в соцсетях. Москвичи и гости столицы также смогут посмотреть видео на крупных экранах в парке Победы на Поклонной горе и в округах столицы.

Какая военная техника будет на параде 9 мая 2026?

В связи с оперативной обстановкой на параде Победы – 2026 не будет военной техники. Предусмотрена только авиационная часть.

Будет ли салют на 9 Мая 2026 в Москве?

Да, в Москве планируется праздничный салют 9 мая 2026 года.

Будет ли «Бессмертный полк» в 2026 году?

Да, акция однозначно будет. Однако конкретный формат её проведения в разных регионах сообщат дополнительно. Он точно пройдёт в онлайн-формате.

Авторы Вячеслав Кокуркин