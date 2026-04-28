Пролёт авиации станет финальной частью парада на Красной площади
Авиационная часть завершит парад на Красной площади. Над главной площадью страны пролетят самолёты пилотажных групп. Об этом сообщили в Минобороны России.
Лётчики штурмовиков Су-25 в финале раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации. Таким образом, парад получит зрелищное завершение. Пролёт авиации станет кульминацией мероприятия.
«В ходе авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолёты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении парада лётчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации», — уточнили в МО РФ.
Напомним, 9 мая в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади состоится военный парад. В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооружённых сил Российской Федерации.
