28 апреля, 20:51

Пролёт авиации станет финальной частью парада на Красной площади

Авиационная часть завершит парад на Красной площади. Над главной площадью страны пролетят самолёты пилотажных групп. Об этом сообщили в Минобороны России.

Лётчики штурмовиков Су-25 в финале раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации. Таким образом, парад получит зрелищное завершение. Пролёт авиации станет кульминацией мероприятия.

«В ходе авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолёты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении парада лётчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации», — уточнили в МО РФ.

Из-за оперативной обстановки военный парад в этом году пройдёт без техники
Напомним, 9 мая в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади состоится военный парад. В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооружённых сил Российской Федерации.

Антон Голыбин
