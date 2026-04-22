На Красной площади начался монтаж декораций к Параду Победы

В Москве вовсю продолжают готовиться к проведению Парада Победы в честь 81-ой годовщины окончания Великой Отечественной Войны. На Красной площади начали монтаж декораций, которые украсят сердце России в этот праздник.

Судя по видео ТАСС, на площади видны рабочие в касках, разобранные металлические конструкции и фуры с материалами.

Ранее на Красной площади начали устанавливать трибуны для гостей Парада Победы. Вдоль ГУМа и фасада Исторического музея выставили металлические заграждения — такими же щитами огородили и пространство под будущий зрительский сектор.