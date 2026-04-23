Стартовал приём заявок на «Бессмертный полк онлайн»

С 23 апреля начинается прием заявок на участие в акции «Бессмертный полк онлайн». Одобренные заявки войдут в видеоколлаж, который покажут 9 мая. Подать заявку можно будет до 6 мая на сайте движения «Бессмертный полк России», а также через мини-приложения «ВКонтакте» и «Одноклассников». Участники смогут улучшить старые фотографии своих ветеранов с помощью технологий Сбера.

Согласно информации с сайта движения, анкеты героев, прошедшие модерацию в прошлом году, будут автоматически включены в онлайн-трансляцию. Торжественное шествие стартует 9 мая в 12:00 по местному времени. Благодаря поэтапной трансляции, первыми к просмотру смогут присоединиться жители Чукотки и Дальнего Востока, а затем онлайн-событие охватит всю Россию, последовательно проходя по всем часовым поясам.

Ранее сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева сообщила, что решение о формате проведения «Бессмертного полка» в 2026 году будут принимать главы регионов. По её словам, главным критерием при выборе формата остается безопасность участников. Именно поэтому окончательное решение по каждому субъекту будут принимать на местном уровне.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.