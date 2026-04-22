В регионах РФ и за рубежом стартовала ежегодная акция «Георгиевская лента»

По всей России и за границей 22 апреля началась ежегодная Международная акция «Георгиевская лента». Старт ей дали «Волонтёры Победы», сообщили в пресс-службе движения.









В МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, спикеры которой рассказали о значении ленты, мероприятиях, которые пройдут в рамках акции, и её особенностях.

«Георгиевская лента — это сильный символ, объединяющий весь русский мир. Это и гордость за Победу в Великой Отечественной войне, и живое напоминание о том, что тогда мы победили нацизм. И сделаем это сегодня вновь. Этот символ объединяет тех, кто чтит историю и не дает её переписать, обелить преступление нацистских преступников. Мы видим, как за рубежом растёт популярность Георгиевской ленты среди тех, кто считает Россию защитницей справедливости. Сегодня Георгиевская лента стала символом правды и благодарности», — отметила Зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» и Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

Акция «Георгиевская лента» пройдёт в 89 регионах России и более чем 30 странах мира. Предусмотрено свыше 8000 площадок выдачи лент. Узнать о месте и времени раздачи можно на сайте волонтёрыпобеды.рф.

В 2026 году акция пройдёт в Алжире, Уганде, Панаме, Индии, Болгарии, Катаре, Египте, Приднестровье, странах СНГ, а также в государствах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. В недружественных странах акция пройдёт на площадках российских посольств и Русских домов.

Особый размах акция получит в Приднестровской Молдавской Республике, где во второй раз пройдёт шествие «Бессмертного полка» с двумя стометровыми полотнами — цветов флага ПМР и Георгиевской ленты.

Занко отметила, что в ряде государств лента запрещена на законодательном уровне. С 2022 года благодаря федеральному закону, разработанному «Единой Россией», Георгиевская лента получила официальный статус одного из символов воинской славы России.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв подчеркнул, что за годы существования акция превратилась в народную традицию, а лента стала олицетворением мужества, радости и Победы. Он также отметил, что участники специальной военной операции с гордостью носят георгиевскую ленту. «Волонтёры Победы» вместе с гуманитарной помощью доставят эти символы на передовую.

Акция уже стартовала в Тюменской, Астраханской, Новосибирской, Ульяновской областях, Хабаровском и Приморском краях, Донецкой Народной Республике, Республике Башкортостан, городе Москве и других регионах России.

Вместе с Георгиевской лентой Волонтёры Победы вручают листовку с историей символа и рекомендациями по его ношению. В регионах добровольцы развернут гигантские полотна в виде Георгиевской ленты, проведут флешмобы, фотовыставки и исторические уроки в школах. Ленты будут переданы в образовательные учреждения, детские сады, водителям совместно с сотрудниками полиции и ГАИ, а также в больницы и госпитали. Миллионы лент будут переданы из рук в руки силами Волонтёров Победы, сторонников партии «Единая Россия», волонтёров ОАО «Российские железные дороги», активистов общественных объединений и других партнёров акции, которая продлится до 9 мая.

Ранее сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева сообщила, что решение о формате проведения «Бессмертного полка» в 2026 году будут принимать главы регионов. По её словам, главным критерием при выборе формата остается безопасность участников. Именно поэтому окончательное решение по каждому субъекту будут принимать на местном уровне.