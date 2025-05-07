Спецпроект Life.ru «Мгновения весны»: Кадры встречи победителей ожили под песню в исполнении Леонида Агутина

К 80-летию Победы команда Life.ru подарила вторую жизнь уникальным архивным фотографиям мая 1945 года. С помощью нейросетей были оживлены моменты, которые казались навсегда застывшими во времени: встречи, объятия, слёзы радости и первые мгновения долгожданного мира. Из оживших фотографий редакция собрала пронзительный ролик, а Леонид Агутин специально к 9 Мая исполнил известную «Песню о далёкой Родине», которая по-новому слышится с таким видеорядом. Его голос, его строчки, наполненные счастьем, любовью и надеждой, идеально дополнили получившийся ролик — творчество переплелось с технологиями. Видеопроект был реализован при поддержке холдинга МТС Медиа.

Видео © Life.ru

Цель акции заключалась в том, чтобы вдохнуть вторую жизнь историческим снимкам и прикоснуться к событиям того времени, разделить момент счастья. Важно было сохранить и передать не только фронтовую хронику, но и историю человеческой любви, семьи, воссоединения с близкими. Это живое дыхание истории, пронесённое через поколения.

«Мы говорим об исторической памяти новым языком: важно, честно и технологично. Проекты, подобные «Мгновению весны», становятся точкой соприкосновения поколений — неформальной, визуальной, эмоциональной. Это общее дело всех, кто занимается развитием медиамира сегодня». Максим Иксанов, глава холдинга News Media Holding

Денис Арапов, генеральный директор объединённой редакции LIFE и SHOT:

«Мы хотели, чтобы зрители хотя бы отдалённо почувствовали ту радость, что испытывали люди в мае 1945-го: эйфорию от встречи близких и наступления долгожданного мира. Благодаря современным технологиям и творческому союзу с Леонидом Агутиным нам удалось оживить эти кадры для будущих поколений».

Марина Фещенко, главный редактор LIFE:

«Мгновения весны» — это напоминание о том, что объединяет нас сквозь десятилетия: любовь, семья, вера в лучшее. Мы благодарны всем, кто помог сделать этот проект по-настоящему трогательным и значимым».

Проект вызвал интерес фонда «Защитники Отечества». Руководитель департамента по патриотической работе фонда Любовь Солдаткина подчёркивает значимость проекта для формирования живого интереса к истории, особенно у молодёжи:

«Подобные современные интерактивные проекты позволяют по-новому посмотреть на исторические факты — не с точки зрения оценки событий, а через формат. В частности, очень любопытно взглянуть на исторические фотокадры, оживлённые с помощью искусственного интеллекта. Они позволяют пережить те эмоции, которые испытывали люди, узнавшие о победе. Такие эмоции создают ощущение счастья».

По мнению Любови Андреевны, в условиях современных конфликтов и напряжённости роль таких проектов в укреплении национального единства и патриотизма велика:

«И Великая Отечественная война, и специальная военная операция сейчас — это события, которые откликаются в каждой семье. Это наша общая народная память. Такие проекты формируют национальное самосознание, напоминая нам, что нас объединяет».

«Мгновения весны» от LIFE помогают помнить и ценить человеческую жизнь:

«Важно помнить не только трагедии, но и радость. Мы запоминаем лишь то, что откликается в душе. Эти кадры бесценны. Они показывают искреннюю радость, которую испытывает защитник, обнимая близких. Это важно — и для тех, кто вернулся тогда, и для тех, кто на передовой сейчас. Такие фотоснимки напоминают нам: для радости необязательно проходить через трагедию. Самое главное — это близкие, семья. Нам необходимо помнить о ценности человеческой жизни и приоритете духовного над материальным».

Инициативу также поддержал глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов:

«Война — это не сплошной подвиг. Это была тяжелейшая жизнь и на фронте, и в тылу. А эти фотографии дают возможность почувствовать себя ближе к тем событиям. Они оживляют тех, кто казался навсегда оставленным на чёрно-белых снимках. Это такой «Бессмертный полк» в новом формате. Эту работу надо продолжать».

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вспоминает, как важны фотоархивы были в её семье:

«В нашей семье мы очень трепетно относимся ко всем фотографиям, документам, которые имеют отношение к Великой Отечественной войне, к участию моего деда Дмитриева Бориса Михайловича в этом великом сражении XX века, к участию моего прадеда, который, как оказалось, вообще дошёл до Рейхстага. Данные собиралась моей мамой в бытность её ещё депутатом Государственной думы. Она делала многочисленные запросы в архивы. Ну а фото моего прадеда в Берлине были вообще случайно обнаружены в семейном архиве. И конечно, мы каждый год с гордостью публикуем эти кадры. Я неоднократно участвовала и в «Бессмертном полку». С радостью ходила на это шествие, когда он проходил офлайн Екатерина Мизулина

По её мнению, такие проекты очень важны в период противостояния с Западом:

«Конечно, такие проекты крайне важны в современных условиях, когда Запад пытается переписать мировую историю, пытается принизить роль советского солдата, Советского Союза в ходе Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. И конечно, в условиях, когда нацизм опять вырос в полную мощь, в том числе и на территории Европы, нужно помнить о тех событиях, беречь всю информацию о подвиге наших предков, рассказывать об этом молодёжи, подросткам, потому что многие, к сожалению, не знают об этом. Не знают истории своей семьи, не знают о подвиге дедов, прадедов».

Изначально снимки появились на медиафасадах по всей России, вызвав искренний отклик у миллионов. Увидев такую реакцию было принято решение о создании ролика с оживлёнными фотографиями под «Песню о далёкой Родине» в исполнении Леонида Агутина.