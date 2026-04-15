Формат «Бессмертного полка» в 2026 году регионы определят самостоятельно

Решение о формате проведения «Бессмертного полка» в 2026 году будут принимать главы регионов. Об этом заявила сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева на пресс-конференции в Москве. По ее словам, главным критерием при выборе формата остается безопасность участников. Именно поэтому окончательное решение по каждому субъекту будут принимать на местном уровне.

О том, как именно пройдет акция, региональные власти сообщат через официальные источники. Речь может идти как о традиционном шествии, так и о других вариантах проведения.

Цунаева отдельно подчеркнула, что очный формат будет доступен не везде. По ее словам, ситуация в этом году будет такой же, как и в прошлом. Это означает, что часть регионов сможет провести шествие в обычном виде, а часть — нет.

Ограничения, как и прежде, будут зависеть от обстановки и вопросов безопасности.Таким образом, единого сценария для всей страны в 2026 году не будет. Каждый регион объявит свой формат отдельно.

«Бессмертный полк» — общественная акция памяти участников Великой Отечественной войны, во время которой люди выходят с портретами своих родственников-фронтовиков, тружеников тыла, узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда. В последние годы формат проведения в разных регионах менялся: помимо традиционного шествия использовали онлайн-акции, размещение фотографий на транспорте, одежде и в социальных сетях.