В Саратове отменят парад и салют на День Победы

В Саратове решили отказаться от проведения военного парада и праздничного салюта в День Победы. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своём канале в Мах.

По его словам, такое решение принято с учётом вопросов безопасности и предложений ветеранских организаций.

«Сегодня обсудили формат проведения мероприятий [ко Дню Победы]. Ранее от ветеранских организаций с учётом мер безопасности поступило предложение в этом году отказаться от проведения торжественного прохождения войск и салюта. Считаю это правильным и поддерживаю», — написал Бусаргин.

Вместо масштабных мероприятий власти сосредоточатся на более камерных патриотических форматах.

Основное внимание уделят поздравлению ветеранов — в том числе планируются концерты прямо у их домов. Также в регионе задействуют школьные музеи, которые станут площадками для памятных и образовательных акций.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 3 апреля ветеранам Великой Отечественной войны начнут поступать ежегодные выплаты ко Дню Победы. Известно, что мера распространится также на российских граждан, которые постоянно живут в Литве, Латвии и Эстонии.