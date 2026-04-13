Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

13 апреля, 14:02

Исторический детектив «Грачи» выйдет на РЕН ТВ 26 апреля

Кадр из фильма © сериал «Грачи». Реж. Илья Максимов, сцен. Андрей Житков, Анна Гурина / Kinopoisk

Сериал «Грачи» режиссёра Ильи Максимова покажут в преддверии Дня Победы — 26 апреля. Действие охватывает период с 1940 по 1947 год, съёмки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Создатели сериала «Грачи» назвали его важным событием цикла «Весна Победы» и способом честно поговорить об этой эпохе. Они сознательно отказались от избыточных спецэффектов в пользу точности, чтобы показать время правдиво и масштабно. По их словам, это кино о выборе, справедливости, героях и предателях, которое выходит в эфир в знаковое для страны время.

Ключевая особенность проекта — финальная сцена: гонка на кораблях с перестрелкой, снятая вживую, без компьютерной графики. Генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин назвал сериал важным событием цикла «Весна Победы». Для достоверности к работе привлекли научного консультанта Сергея Россинского – главный научный сотрудник сектора уголовного права, уголовного процесса и криминологии Института государства и права РАН.

Главные роли исполнили Артём Ткаченко, Алексей Макаров, Алексей Серебряков, Евгения Дмитриева, Дарья Балабанова и Михаил Евланов.

В Москве показали сериал-предупреждение «Центурия» — остросюжетный детектив о работе спецслужб
Ранее сообщалось, что третий сезон сериала «Эйфория» ещё до премьеры в апреле вызвал скандал: поклонники призвали бойкотировать проект из-за режиссуры Сэма Левинсона и кадров с Кэсси (Сидни Суини) в образе школьницы с соской во рту. Фанаты возмутились, что на экране практически легализуется педофилия в духе Джеффри Эпштейна, и призвали заявить каналам, что они не могут годами выпускать новые сезоны и ждать, что зрители с этим согласятся.

Анастасия Никонорова
