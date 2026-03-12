Тайный наследник: У Эпштейна мог быть ребёнок от одной из жертв

Скандально известный миллиардер Джеффри Эпштейн, скорее всего, был отцом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на документы Минюста США, в которых фигурируют новые свидетельства.

«Эпштейн называл эту женщину «идеальной» и даже установил в своем таунхаусе на Манхэттене скульптурный слепок её торса», — говорится в материале.

При жизни Эпштейн утверждал, что у него есть ребёнок от одной из жертв. В особняке в Нью-Йорке висела фотография девушки-блондинки, которую финансист называл матерью ребёнка. Брат Эпштейна, Марк, неоднократно опровергал подобные заявления, утверждая, что у покойного не было детей. Несмотря на это, издание обнаружило несколько свидетельств того, что Эпштейн просил женщин выносить его ребёнка.

В опубликованных документах Минюста содержится фотография, на которой Эпштейн обнимает женщину, а она держит младенца на руках. Кроме того, финансист при жизни был увлечён идеей с помощью собственной ДНК создать новую человеческую расу.

Ранее стало известно, что иностранный хакер в 2023 году получил доступ к файлам ФБР по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Злоумышленник сначала не поверил, что взломал правительственный сервер, и пригрозил сообщить о находке властям. Уязвимость возникла из-за ошибки сотрудника ФБР: специалист оставил внешний доступ к серверу открытым после работы с цифровыми доказательствами в лаборатории по расследованию преступлений против детей.