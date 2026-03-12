Хакер угрожал передать властям документы ФБР по делу Эпштейна в 2023 году

Иностранный хакер в 2023 году получил доступ к файлам ФБР по делу финансиста Джеффри Эпштейна, но не поверил, что взломал правительственный сервер, и пригрозил рассказать об увиденном самим властям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и документы Минюста США.

Уязвимость возникла по вине сотрудника бюро. Специалист по ошибке оставил внешний доступ к серверу открытым после работы с цифровыми доказательствами в лаборатории по расследованию преступлений против детей.

Хакер проник в систему 12 февраля и наткнулся на шокирующие материалы, связанные с насилием над несовершеннолетними. Вместо того чтобы тихо скопировать данные, злоумышленник возмутился и оставил сообщение — он пригрозил сдать владельца сервера в ФБР.

На следующий день сотрудники обнаружили следы взлома и поняли, что хакер искренне не осознавал, с чьими файлами имеет дело. Агентам пришлось убеждать его по видеосвязи, демонстрируя служебные удостоверения, что они действительно представляют закон.

В ФБР назвали случившееся «изолированным инцидентом» и заверили, что доступ был оперативно заблокирован. Однако какие именно документы по делу Эпштейна просматривал хакер и скачивал ли он их, до сих пор неизвестно.

