Карл III обсудит с Содружеством исключение принца Эндрю из линии наследования

Король Великобритании Карл III намерен поднять вопрос об исключении своего брата, принца Эндрю, из линии престолонаследия. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

Ожидается, что тему обсудят на следующей неделе в ходе встреч с лидерами 56 стран Содружества, приуроченных ко Дню объединения. При этом пока неизвестно, коснётся ли возможное исключение дочерей принца Эндрю — принцесс Беатрис и Евгении.