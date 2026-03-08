Карл III обсудит с Содружеством исключение принца Эндрю из линии наследования
Принц Эндрю и Карл III. Обложка © ТАСС / АР / Joanna Chan
Король Великобритании Карл III намерен поднять вопрос об исключении своего брата, принца Эндрю, из линии престолонаследия. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.
Ожидается, что тему обсудят на следующей неделе в ходе встреч с лидерами 56 стран Содружества, приуроченных ко Дню объединения. При этом пока неизвестно, коснётся ли возможное исключение дочерей принца Эндрю — принцесс Беатрис и Евгении.
Напомним, принца Эндрю в день его рождения задержала полиция. Его подозревают в передаче секретных правительственных документов американскому финансисту Джеффри Эпштейну. Через 12 часов члена королевской династии отпустили, но расследование на этом не закончилось. Бывшая жена Эндрю Сара Фергюсон бежала в ОАЭ, однако у британских правоохранителей есть к ней вопросы, и она может быть задержана по возвращении домой.
