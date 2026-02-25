Бежавшую в ОАЭ экс-жену принца Эндрю могут задержать по делу Эпштейна

Скандал вокруг принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и его связей с покойным финансистом Джеффри Эпштейном обрастает новыми фигурантами. Бывшая супруга члена королевской семьи Сара Фергюсон может быть задержана сразу же по возвращении в Великобританию. Об этом сообщает американский таблоид National Enquirer со ссылкой на информированные источники

По данным издания, имя герцогини Йоркской фигурирует в документах Министерства юстиции США, касающихся дела Эпштейна. Теперь правоохранительные органы могут обратить на неё пристальное внимание.

В настоящий момент Фергюсон находится в Объединённых Арабских Эмиратах. Источники подчёркивают, что это не туристическая поездка, а вынужденная мера — женщина обдумывает своё будущее и пытается «выжить» в условиях надвигающегося юридического давления.

«Есть серьёзные опасения, что если она вернётся в Великобританию, то может оказаться втянутой в юридический хаос, устроенный Эндрю, и даже сама попасть под стражу», — приводит таблоид слова информированного собеседника.

Напомним, Минюст США в январе 2026 года выложил в открытый доступ свыше 3,5 миллиона страниц документов по делу Эпштейна. Преступления, в которых он обвинялся, включают в себя изнасилования, сексуальную эксплуатацию, секс-торговлю, удержание в рабстве, пытки, а также похищения женщин и детей. В документах содержатся переписки, полётные журналы и свидетельские показания, которые проливают свет на давние связи финансиста с мировой элитой. В бумагах упоминаются Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю и другие публичные персоны, чьи отношения с Эпштейном до этого момента оставались предметом догадок и слухов.