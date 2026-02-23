Экс-посла Британии в США задержали по делу Эпштейна

Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон задержан по подозрению в превышении полномочий на фоне расследования его связей с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Sky News.

По данным полиции, 23 февраля в Камдене был задержан 72-летний мужчина. Его подозревают в совершении должностного преступления. После ареста он был доставлен в полицейский участок Лондона для допроса. Задержанию предшествовали обыски по ордерам в Уилтшире и Камдене.

Ранее британская полиция начала уголовное расследование в связи с пересылкой Мандельсоном внутреннего правительственного документа Эпштейну. Файлы, обнародованные недавно, указывают, что Мандельсон около 15 лет назад мог раскрывать конфиденциальную информацию осуждённому за «сексуальные преступления».

Напомним, в конце января 2026 года Минюст США обнародовал более 3,5 миллиона страниц документов по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, что стало самым масштабным раскрытием материалов за всю историю расследования. Публикация стала прямым следствием подписанного президентом «Акта о прозрачности» и содержит внутреннюю переписку, бортовые журналы и свидетельские показания, раскрывающие многолетние связи финансиста с представителями мировой элиты. В документах фигурируют имена Билла Клинтона, Дональда Трампа, принца Эндрю и других публичных лиц, чьи контакты с Эпштейном ранее были предметом слухов.