Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию The Times об уничтожении журналов полётов Королевских ВВС, отслеживающих перемещения частного самолёта финансиста Джеффри Эпштейна. По мнению дипломата, эта история проливает свет на истинные мотивы многолетних обвинений в адрес Москвы.

Британская газета The Times сообщила, что журналы полётов Королевских ВВС, имеющие решающее значение для отслеживания перемещений воздушного судна Эпштейна, были удалены всего через три месяца. Это создаёт серьёзные пробелы в поиске жертв, которых могли переправлять в Великобританию.

«Теперь понятно, как и зачем разыгрывали истории с «новичками» и бесконечными обвинениями Кремля во всех грехах? Принимая во внимание размах преступлений британских элит и их трансграничный характер, всегда нужен был ложный или, как любит говорить принц Гарри, «запасной» след», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Ранее Мария Захарова заявила, что опубликованные файлы по делу Джеффри Эпштейна вскрыли «нечисть», которая годами распространяла мифы о России. Дипломат напомнила, что на протяжении многих лет Россию обвиняли в различных нарушениях, в том числе в связи с делами Скрипалей, отравлением «Новичком» и историей с берлинским пациентом. По её словам, эти обвинения носили мнимый характер и служили для отвлечения внимания от реальных внутренних проблем западных стран. Захарова перечислила эти проблемы: коррупция, трафикинг, принуждение к проституции, незаконное удержание людей и педофилия.