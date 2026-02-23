ВВС Великобритании уничтожили часть данных о перелётах, связанных с Эпштейном

Часть архивов ВВС Великобритании, содержащих информацию о перелётах финансиста Джеффри Эпштейна, была уничтожена из-за истечения срока хранения. Об этом пишет The Times.

Пересмотр обвинений в торговле людьми, связанных с Эпштейном, столичная полиция начала около трёх месяцев назад. В процессе проверки детективам сообщили, что часть потенциальных доказательств уже уничтожена в соответствии с внутренними правилами ведомств. Следствие изучает, могли ли предполагаемые жертвы доставляться на частном самолёте финансиста в британские коммерческие аэропорты и на военные объекты. Среди них фигурирует база RAF Northolt в Рейслипе на западе Лондона.

Бывший премьер Гордон Браун направил обращения в шесть полицейских подразделений, включая Метрополитен, с требованием установить, использовал ли экс-принц Эндрю Королевские ВВС для поездок, которые могли иметь отношение к Эпштейну. Речь идёт о перелётах, совершённых около 20 лет назад. В ВВС списки пассажиров хранятся лишь три месяца, после чего подлежат удалению. Дополнительные данные — бортовые номера, радиопозывные — до двух лет.

А коммерческие перевозчики в Великобритании хранят информацию в среднем по шесть-семь лет. Несмотря на то, что в файлах Эпштейна, публикуемых американским Минюстом, есть журналы полётов и списки пассажиров, они считаются неполными.

Ранее стало известно, что экс-принц Эндрю находится под следствием полиции после того, как ему предъявили обвинения в передаче конфиденциальных правительственных документов Эпштейну. В 2010 году Эндрю делился с финансистом сведениями о реструктуризации Royal Bank of Scotland и деталями переговоров с руководством банка. Следствие полагает, что принц также помогал финансисту выстраивать деловые контакты, включая попытки наладить связи с банками и чиновниками в Ливии.