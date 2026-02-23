Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал «картину» в Лувре, запечатлевшую арест бывшего принца Эндрю «концом» британской монархии. Об этом он написал в соцсети X.

«Конец британской короны», — комментирует он соответствующую фотографию.

Ранее Кирилл Дмитриев назвал Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и его соратников, связанных с Джеффри Эпштейном, «сатанистами»*. Глава РФПИ опубликовал сообщение в соцсети X, приложив фрагмент материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Дмитриев отметил, что публикация отражает участие младшего брата короля Карл III и его окружения в преступлениях против ребёнка.

