23 февраля, 01:27

Дмитриев назвал фото экс-принца Эндрю в Лувре «концом британской короны»

Обложка © X / Peter Stefanovic

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал «картину» в Лувре, запечатлевшую арест бывшего принца Эндрю «концом» британской монархии. Об этом он написал в соцсети X.

«Конец британской короны», — комментирует он соответствующую фотографию.

Ранее Кирилл Дмитриев назвал Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и его соратников, связанных с Джеффри Эпштейном, «сатанистами»*. Глава РФПИ опубликовал сообщение в соцсети X, приложив фрагмент материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Дмитриев отметил, что публикация отражает участие младшего брата короля Карл III и его окружения в преступлениях против ребёнка.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России, а также добавлено в список террористических.

Тимур Хингеев
