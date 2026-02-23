Олимпиада в Милане
В Лувре повесили фотографию экс-принца Эндрю, сделанную после его допроса

Обложка © X / AnfieldApex

Фотографию брата британского короля, экс-принца Эндрю разместили в зале парижского музея Лувр. Инцидент произошёл в минувшее воскресенье. Об этом со ссылкой на свидетелей пишет газета Telegraph. Акцию организовало британское движение Everyone Hates Elon. Активисты выбрали снимок, сделанный после недавнего допроса Эндрю в полиции. Фотографию вставили в рамку и повесили на стену музея.

«В воскресенье выступающее против миллиардеров британское движение Everyone Hates Elon разместило фотографию (Эндрю. — Прим. Life.ru) на стене французского музея», — сообщает издание.

Под портретом разместили подпись: «Теперь он обливается потом, 2026». Позднее работники музея сняли изображение.

Экс-принц Эндрю был задержан 19 февраля по делу о связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. В начале декабря 2025 года король Карл III лишил брата всех королевских титулов.

Привет от Эпштейна: Почему принца Эндрю могут посадить пожизненно за секретные сделки

Ранее король Карл III предоставил полиции доступ ко всем документам, связанным со служебной деятельностью его младшего брата. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор ранее занимал пост торгового спецпредставителя Великобритании. Источники указывали, что в королевском окружении пообещали полноценно сотрудничать со следствием. В то же время оставался открытым вопрос о возможных обысках в Букингемском дворце. В придворных кругах выражали опасения, что расследование может выявить факты сокрытия информации во времена правления королевы Елизаветы II.

