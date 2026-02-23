В Лувре повесили фотографию экс-принца Эндрю, сделанную после его допроса

Фотографию брата британского короля, экс-принца Эндрю разместили в зале парижского музея Лувр. Инцидент произошёл в минувшее воскресенье. Об этом со ссылкой на свидетелей пишет газета Telegraph. Акцию организовало британское движение Everyone Hates Elon. Активисты выбрали снимок, сделанный после недавнего допроса Эндрю в полиции. Фотографию вставили в рамку и повесили на стену музея.

«В воскресенье выступающее против миллиардеров британское движение Everyone Hates Elon разместило фотографию (Эндрю. — Прим. Life.ru) на стене французского музея», — сообщает издание.

Под портретом разместили подпись: «Теперь он обливается потом, 2026». Позднее работники музея сняли изображение.

Экс-принц Эндрю был задержан 19 февраля по делу о связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. В начале декабря 2025 года король Карл III лишил брата всех королевских титулов.

Ранее король Карл III предоставил полиции доступ ко всем документам, связанным со служебной деятельностью его младшего брата. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор ранее занимал пост торгового спецпредставителя Великобритании. Источники указывали, что в королевском окружении пообещали полноценно сотрудничать со следствием. В то же время оставался открытым вопрос о возможных обысках в Букингемском дворце. В придворных кругах выражали опасения, что расследование может выявить факты сокрытия информации во времена правления королевы Елизаветы II.