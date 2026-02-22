Карл III предоставил полиции доступ к документам о работе экс-принца Эндрю

Британский монарх Карл III предоставил правоохранительным органам полный доступ ко всем документам, касающимся работы его младшего брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на посту торгового спецпредставителя страны. Об этом сообщает еженедельник The Observer со ссылкой на неназванные источники.

«Мы заявили, что будем полностью и искренне сотрудничать (с правоохранительными органами. — Прим. Life.ru)», — цитирует газета свой источник в королевском окружении. При этом остаётся неясным, будут ли проводиться обыски в Букингемском дворце, где до 2022 года у экс-принца находились личный офис и апартаменты.

Как отмечает издание, в придворных кругах опасаются, что расследование в отношении Маунтбеттен-Виндзора может вскрыть факты причастности высокопоставленных сотрудников королевской резиденции к сокрытию предполагаемых преступлений принца. Источник подчеркнул, что если подобное и имело место, то это происходило во времена предыдущего монарха — королевы Елизаветы II.

Ранее сообщалось, что лишённый королевских титулов Эндрю Маунтбеттен-Виндзор предположительно использовал ресурсы Королевских военно-воздушных сил для личных встреч с печально известным финансистом Джеффри Эпштейном. По данным источников Telegraph, правоохранителям об этом факте сообщил бывший премьер-министр Соединённого Королевства Гордон Браун. Ранее он призывал полицию «срочно» расследовать информацию о том, что Эпштейн переправлял женщин или несовершеннолетних девушек транзитом через Великобританию, организуя пересадку с одного самолёта на другой в аэропорту Станстед.