Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал младшего брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и его соратников, связанных с бизнесменом Джеффри Эпштейном, «сатанистами»*.

Дмитриев обвинил экс-принца Эндрю и его соратников в сатанизме* из-за Эпштейна. Фото © X / Kirill Dmitriev

«(Бывший — прим. Life.ru) принц Эндрю из Великобритании и его сатанинские* либеральные западные соратники истязают шестилетнего ребёнка. Россия борется с сатанизмом*», — указал он.

Глава РФПИ опубликовал сообщение в соцсети X, приложив фрагмент материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Дмитриев отметил, что публикация отражает участие младшего брата короля Карл III и его окружения в преступлениях против ребёнка.

Ранее сообщалось, что Правительство Великобритании рассматривает законопроект, предусматривающий исключение бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, младшего брата короля Карл III, из линии престолонаследия. В настоящее время он занимает восьмое место в очереди на трон. Инициативу поддерживают правящие Лейбористская партия и Шотландская национальная партия.

