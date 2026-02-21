Олимпиада в Милане
21 февраля, 07:37

Дмитриев обвинил экс-принца Эндрю и его соратников в сатанизме* из-за Эпштейна

Экс-принц Энрдю и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Обложка © Wikipedia / Titanic Belfast, © ТАСС / Сергей Булкин

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал младшего брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и его соратников, связанных с бизнесменом Джеффри Эпштейном, «сатанистами»*.

Дмитриев обвинил экс-принца Эндрю и его соратников в сатанизме* из-за Эпштейна. Фото © X / Kirill Dmitriev

«(Бывший — прим. Life.ru) принц Эндрю из Великобритании и его сатанинские* либеральные западные соратники истязают шестилетнего ребёнка. Россия борется с сатанизмом*», — указал он.

Глава РФПИ опубликовал сообщение в соцсети X, приложив фрагмент материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Дмитриев отметил, что публикация отражает участие младшего брата короля Карл III и его окружения в преступлениях против ребёнка.

Ранее сообщалось, что Правительство Великобритании рассматривает законопроект, предусматривающий исключение бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, младшего брата короля Карл III, из линии престолонаследия. В настоящее время он занимает восьмое место в очереди на трон. Инициативу поддерживают правящие Лейбористская партия и Шотландская национальная партия.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России, а также добавлено в список террористических.

Милена Скрипальщикова
