22 февраля, 06:13

Экс-принц Эндрю мог сливать правительственные данные Эпштейну

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Обложка © X / The Royal Family

Бывший британский принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор находится под следствием полиции после того, как ему предъявили обвинения в передаче конфиденциальных правительственных документов финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

В 2010 году Эндрю делился с Эпштейном сведениями о реструктуризации Royal Bank of Scotland и деталями переговоров с руководством банка. Также он пересылал закрытые отчёты о визитах во Вьетнам, Сингапур, Гонконг и Шэньчжэнь, даже конфиденциальный брифинг по инвестиционным возможностям в Афганистане.

Следствие полагает, что принц также помогал финансисту выстраивать деловые контакты, включая попытки наладить связи с банками и чиновниками в Ливии. Эти действия, по версии полиции, происходили во время работы Эндрю на посту торгового представителя Великобритании, что делает их предметом уголовного расследования.

Экс-принца Эндрю хотят исключить из очереди на престол из-за дела Эпштейна
Экс-принца Эндрю хотят исключить из очереди на престол из-за дела Эпштейна

Ранее Карл III предоставил правоохранительным органам полный доступ ко всем документам, связанным с работой его младшего брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на посту торгового спецпредставителя Великобритании. Представители королевской семьи заявили о готовности полностью и искренне сотрудничать с полицией.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Великобритания
  • Карл III
  • Файлы Эпштейна
  • Джеффри Эпштейн
  • Мировая политика
  • Политика
