23 февраля, 04:36

Захарова: Файлы Эпштейна вскрыли «нечисть», фабриковавшую мифы о России

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Файлы Джеффри Эпштейна вскрыли «нечисть», которая годами распространяла мифы о России. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что на протяжении многих лет Россию обвиняли в различных нарушениях, в том числе в связи с делами Скрипалей, «Новичка» и берлинского пациента. По её мнению, эти обвинения носили мнимый характер и служили отвлечению внимания от внутренних проблем западных стран, среди которых коррупция, трафикинг, принуждение к проституции, незаконное удержанию и педофилия. Она добавила, что общественное сознание формировали таким образом, чтобы скрыть происходящее внутри их обществ.

«Столько лет мы жили в условиях того, что буквально оправдывались. Вот на нас всё время навешивали какие-то ярлыки, нам всё время говорили: «А вы виноваты в этом, а вот вы не такие». Помните, сколько лет ушло на борьбу с этими ветряными британскими, например, мельницами про Скрипалей, «Новичок», потом историю со всем этим Навальным*, берлинским пациентом и так далее. И мы приводили аргументы, факты», — сказала Захарова.

Она задалась вопросом, где находились правоохранительные органы и правозащитные организации западных стран. По её мнению, общественное внимание намеренно концентрировали на теме «плохой России», чтобы скрыть происходящее внутри их обществ.

ВВС Великобритании уничтожили часть данных о перелётах, связанных с Эпштейном
Ранее Мария Захарова обратила внимание на то, что американские власти не медлили ни минуты и оперативно отобрали российскую дипломатическую собственность в 2016 году, но при этом никак не могут получить доступ к ранчо финансиста Джеффри Эпштейна, который стал фигурантом дела о педофилии и секс-торговле. Она указывала, что сотрудники российского дипкорпуса покинули США в течение 72 часов после принятия решения. Дипломат также напоминала о случае 2012 года, когда российских правозащитников не допустили в детский дом «Рэнч фор кидс» в штате Монтана, где находились усыновлённые дети из России.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

