Файлы Джеффри Эпштейна вскрыли «нечисть», которая годами распространяла мифы о России. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что на протяжении многих лет Россию обвиняли в различных нарушениях, в том числе в связи с делами Скрипалей, «Новичка» и берлинского пациента. По её мнению, эти обвинения носили мнимый характер и служили отвлечению внимания от внутренних проблем западных стран, среди которых коррупция, трафикинг, принуждение к проституции, незаконное удержанию и педофилия. Она добавила, что общественное сознание формировали таким образом, чтобы скрыть происходящее внутри их обществ.

«Столько лет мы жили в условиях того, что буквально оправдывались. Вот на нас всё время навешивали какие-то ярлыки, нам всё время говорили: «А вы виноваты в этом, а вот вы не такие». Помните, сколько лет ушло на борьбу с этими ветряными британскими, например, мельницами про Скрипалей, «Новичок», потом историю со всем этим Навальным*, берлинским пациентом и так далее. И мы приводили аргументы, факты», — сказала Захарова.

Она задалась вопросом, где находились правоохранительные органы и правозащитные организации западных стран. По её мнению, общественное внимание намеренно концентрировали на теме «плохой России», чтобы скрыть происходящее внутри их обществ.

Ранее Мария Захарова обратила внимание на то, что американские власти не медлили ни минуты и оперативно отобрали российскую дипломатическую собственность в 2016 году, но при этом никак не могут получить доступ к ранчо финансиста Джеффри Эпштейна, который стал фигурантом дела о педофилии и секс-торговле. Она указывала, что сотрудники российского дипкорпуса покинули США в течение 72 часов после принятия решения. Дипломат также напоминала о случае 2012 года, когда российских правозащитников не допустили в детский дом «Рэнч фор кидс» в штате Монтана, где находились усыновлённые дети из России.

