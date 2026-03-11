В США допросили около 600 человек после загадочного исчезновения генерала, знавшего об НЛО

Около 600 человек опрашивают в рамках расследования исчезновения отставного генерал-майора ВВС США Уильяма Нила Маккасланда. Об этом пишут американские СМИ.

68-летний военный пропал 28 февраля в Альбукерке, штат Нью-Мексико. По данным полиции, он ушёл из дома пешком, оставив телефон, после чего перестал выходить на связь.

К поискам подключились местные правоохранители и ФБР. Офис шерифа выпустил Silver Alert, указав, что у пропавшего есть проблемы со здоровьем.

Повышенное внимание к делу связано и с биографией Маккасланда. Во время службы он курировал исследования на базе Райт-Паттерсон и, как утверждают журналисты, имел доступ к особо чувствительной информации.

На этом фоне расследователь Росс Култхарт назвал произошедшее «серьёзным кризисом национальной безопасности», связав исчезновение бывшего генерала с его возможной осведомлённостью о секретных программах США и теме НЛО.

В последние годы тема неопознанных летающих объектов всё чаще обсуждается на официальном уровне в США. Пентагон регулярно проводит совещания и расследования, посвящённые так называемым неопознанным аномальным явлениям (UAP). В Конгрессе также проходят специальные слушания, где военные и разведка отчитываются о зафиксированных случаях наблюдения таких объектов. Американские власти признают, что часть инцидентов до сих пор не получила объяснения. На этом фоне интерес к возможным секретным данным о НЛО и участникам подобных программ заметно вырос. Особенно после того, как был уничтожен крупнейший публичный архив рассекреченных документов об НЛО — сайт The Black Vault потерял сотни гигабайтов данных с главного сервера. Инцидент произошёл через день после распоряжения президента США Дональда Трампа о публикации материалов о внеземной жизни.