Работавший над «инопланетным проектом» генерал исчез в США

В США развёрнуты масштабные поиски отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда. 68-летнего мужчину в последний раз видели 27 февраля в Альбукерке (штат Нью-Мексико). Шериф округа объявил его в розыск, не исключая, что у генерала могут быть проблемы со здоровьем, пишет Daily Mail.

Маккасланд служил на базе Киртланд и возглавлял исследовательскую лабораторию на авиабазе Райт-Паттерсон в Огайо, где разрабатывались экспериментальные военные технологии. Именно этот объект уфологи связывают с изучением НЛО. По неподтверждённым данным, генерал мог руководить проектом по исследованию якобы разбившегося инопланетного аппарата.

В 2013 году Маккасланд вышел в отставку, а спустя три года его имя всплыло в документах WikiLeaks. В переписке музыканта Тома Делонга (Blink-182) и политика Джона Подесты упоминалось, что генерал и другие инсайдеры помогали в раскрытии секретной информации об НЛО.

Ранее был уничтожен крупнейший публичный архив рассекреченных документов об НЛО — сайт The Black Vault потерял сотни гигабайтов данных с главного сервера. Инцидент произошёл через день после распоряжения президента США Дональда Трампа о публикации материалов о внеземной жизни.