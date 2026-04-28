В Москву любой ценой: Фицо нашёл обходной маршрут на 9 Мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, скорее всего, отправится в Москву на мероприятия ко Дню Победы на автомобиле. Об этом РИА Новости сообщил источник в польских дипломатических кругах.

По словам собеседника агентства, решение связано с тем, что ряд стран не готов разрешить пролёт самолёта словацкого премьера через своё воздушное пространство.

Ранее Фицо сам заявлял, что Литва и Латвия уже сообщили о запрете на перелёт его правительственного борта в Москву. Позже глава МИД Эстонии Маргус Цахкна также сказал, что Таллин не разрешит такой пролёт, как это было и в 2025 году. Формально заявку на пролёт ещё рассматривала Польша. Однако министр иностранных дел страны Радослав Сикорский заявил, что этот вопрос «перестал существовать».

По данным источника, наземный маршрут Фицо может пройти через Польшу и Белоруссию. Такой вариант, в отличие от полёта, не требует отдельного разрешения властей на транзит.

«Подобное наземное транзитное путешествие в отличии от пролета самолетом не требует разрешения властей страны, и сложно не позволить премьеру Фицо ехать в Москву на автомобиле», — пояснил собеседник агентства.

Сам Фицо ранее говорил, что во время поездки в Москву планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. По его словам, это будет жест уважения к советским солдатам, погибшим при освобождении Словакии от фашизма.