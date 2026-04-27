27 апреля, 17:13

Сикорский: Вопрос о пролёте борта Фицо в Россию через Польшу снят с повестки

Роберт Фицо. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос о пролёте самолёта премьер-министра Словакии Роберта Фицо через польское воздушное пространство в Россию был снят с повестки. Трансляцию пресс-конференции вёл телеканал TVP Info.

«По моим текущим сведениям, эта проблема перестала существовать», — ответил Сикорский на соответствующий вопрос.

Глава МИД не стал пояснять, собиралась ли Варшава давать разрешение и какой маршрут выбрала Братислава. Источники в дипломатических кругах подтвердили телеканалу, что необходимость в таком пролёте у словацкой стороны отпала.

Словакия пошла в суд из-за российского газа: Фицо назвал это защитой интересов
Ранее Фицо сообщил, что Латвия и Литва не разрешат его самолёту пересечь свою территорию по пути в Москву на празднование Дня Победы. Аналогичное решение озвучил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Словацкий премьер тогда заверил, что будет найден другой маршрут, а депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал это откровенно враждебным шагом. Аналогичная ситуация возникла и в прошлом году, когда прибалтийские страны уже отказывались пропускать его борт в Россию.

