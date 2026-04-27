Словакия пошла в суд из-за российского газа: Фицо назвал это защитой интересов

Словакия подала жалобу в суд Евросоюза на запрет закупки российского газа. Об этом сообщило агентство ČTK со ссылкой на министерство юстиции республики. По данным агентства, документ направили на минувшей неделе. Ранее аналогичную жалобу в суд ЕС уже подала Венгрия.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявлял, что Братислава не считает обращение в суд конфликтом с Евросоюзом. По его словам, речь идёт о вынужденной защите экономических интересов страны. Фицо отмечал, что российские газ и нефть «абсолютно необходимы» для нужд ЕС.

Контракт Словакии на поставку российского газа действует до 2034 года. Транзит, в частности, осуществляется через Турцию. При этом Евросоюз принял решение постепенно отказаться от закупок российского газа. Поставки сжиженного газа из РФ планируется прекратить к 1 января 2027 года, а трубопроводного — не позднее 1 ноября 2027 года. На этом фоне Словакия пытается оспорить ограничения через европейский суд, указывая на долгосрочные контракты и риски для собственной экономики.