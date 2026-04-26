25 апреля, 21:51

Фицо предрёк новую подлянку от Киева после получения кредита на 90 млрд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо снова выразил обеспокоенность работой нефтепровода «Дружба». В видеообращении к согражданам он заявил, что его не удивит очередная остановка транзита со стороны Киева — особенно после того, как Евросоюз одобрил Украине военный кредит в размере €90 млрд.

По словам премьера, 24 апреля он уже говорил об этой угрозе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на саммите в на Кипре.

«В этом случае (очередной остановки «Дружбы») для меня будет очень и очень интересна реакция ЕС, и прежде всего ЕК», — сказал Фицо.

Сам словацкий премьер, к слову, был против кредита для киевского режима. Он считает, что деньги лишь продлят страдания и не приведут к военному решению конфликта.

По его убеждению, прошлая остановка готовилась, чтобы навредить правительствам Словакии и Венгрии. Но Братислава не сдалась и во многом благодаря своей суверенной политике добилась возобновления прокачки, критически важной для всей Центральной Европы.

ЕС выдал Киеву кредит на 90 млрд евро, рассчитывая, что его покроют репарации РФ
Напомним, 23 апреля возобновились поставки нефти в Словакию и Венгрию по нефтепроводу «Дружба». После этого ЕС выдал Киеву кредит на 90 млрд евро, рассчитывая, что его покроют «российские репарации».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Артём Гапоненко
