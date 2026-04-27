Словакия намеревается пересмотреть формат взаимодействия с Евросоюзом на фоне разногласий по приоритетам объединения, который встал на сторону Украины после перекрытия поставок российского газа и нефти. Об этом РИА «Новости» сообщил евродепутат Любош Блага.

По его словам, Братислава всё чаще выражает недовольство текущей политикой ЕС. Он отметил, что при вступлении страны в союз акцент делался на мир, экономику и социальную поддержку, однако сейчас, по его мнению, повестка сместилась в сторону конфликта. В Словакии недовольны тем, что Зеленский на Украине перекрыл поставки нефти и газа, но ем уза это ничего не было.

«В сложившейся ситуации ЕС не смог нас защитить. Поэтому мы пересматриваем отношения, поскольку попросту нельзя оперировать внутри Евросоюза, который отдаёт приоритет Украине, не входящей в него», — сказал депутат.

Политик также указал на экономические риски, связанные с энергетикой, и подчеркнул, что Словакия стала более критично оценивать решения Брюсселя. При этом страна продолжит свой курс на поддержание хороших отношений с РФ, оставаясь прагматичной.

«Нужна ли нам дешёвая российская энергия? Да», — заключил депутат.

Ранее Life.ru сообщал, что поставки российской нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» после нескольких месяцев простоя были возобновлены. Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский докладывал о завершении ремонта объекта.