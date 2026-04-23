Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 07:11

Поставки нефти по «Дружбе» в Словакию восстановили

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 63ru78

Словакия минувшей ночью начала получать нефть по трубопроводу «Дружба» после нескольких месяцев простоя, заявила министр энергетики европейской республики Дениса Сакова. Поставки осуществляются в соответствии с согласованным планом.

«Сегодня с 2:00 (03:00 мск — Прим. Life.ru) ночи возобновился приём нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба», — сказала она.

Встанут 9 авто из 10: ФРГ предупредили о возможной остановке транзита нефти по «Дружбе» с 1 мая
Напомним, Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба», поставки по которому были приостановлены в начале года. По словам киевского диктатора, инфраструктура готова к возобновлению работы после простоя.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Словакия
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar