Словакия минувшей ночью начала получать нефть по трубопроводу «Дружба» после нескольких месяцев простоя, заявила министр энергетики европейской республики Дениса Сакова. Поставки осуществляются в соответствии с согласованным планом.

«Сегодня с 2:00 (03:00 мск — Прим. Life.ru) ночи возобновился приём нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба», — сказала она.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба», поставки по которому были приостановлены в начале года. По словам киевского диктатора, инфраструктура готова к возобновлению работы после простоя.