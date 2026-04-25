Блага назвал враждебным жестом запрет Прибалтики на полёт Фицо в Россию

Государства Прибалтики давно сошли с ума. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.

Политик прокомментировал отказ Эстонии, Латвии и Литвы пропускать самолёт премьера Словакии Роберта Фицо в Москву. Блага подчеркнул что, это решение стало враждебным жестом по отношению к народу Словакии.

«Прибалтика давно сошла с ума. Они не пропускают самолёт словацкого премьера. Это значит, что в Прибалтике что-то сгнило, и об этом нам надо серьёзно говорить. Поэтому Словакия отреагирует. Если власти стран Прибалтики хотят вести против нас такую скрытую войну, мы должны защищаться», — высказался евродепутат.