Генерал Бижев допустил применение белорусских лазеров против БПЛА в Прибалтике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Бывший заместитель главкома ВВС по Объединённой системе ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил о возможности задействования белорусских боевых лазерных установок для борьбы с беспилотниками в воздушном пространстве Прибалтики. Соответствующее заявление он сделал во время общения с НСН.

Бижев подчеркнул, что такое развитие событий станет реальным, если Латвия, Литва и Эстония позволят украинским дронам проникать через свою территорию для нанесения ударов по российской стороне.

Генерал подчеркнул, что оборонный потенциал Белоруссии, включая её технологические разработки и качество вооружений, входит в мировую пятёрку лучших. При этом, как отметил эксперт, средства противовоздушной обороны республики развиваются в едином ключе с российскими системами и полностью отвечают современным требованиям.

Российский лазер LazerBuzz сбил дрон с расстояния 1,5 км
Российский лазер LazerBuzz сбил дрон с расстояния 1,5 км

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу разработать системный подход к противодействию беспилотным летательным аппаратам. Глава государства заявил, что хочет лично ознакомиться с новой отечественной разработкой — лазером, способным уничтожать дроны на расстоянии до двух километров.

Виталий Приходько
