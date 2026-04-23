Лукашенко рассказал о белорусском лазере для уничтожения беспилотников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу разработать системный подход к противодействию беспилотным летательным аппаратам. Во время посещения Минского аэроклуба ДОСААФ глава государства заявил, что хочет лично ознакомиться с новой отечественной разработкой — лазером, способным уничтожать дроны на расстоянии до двух километров. Видеофрагмент посещения показал телеканал ОНТ.

«Ни одна страна не может бороться на 100% с беспилотниками. Но систему какую-то надо выработать. Наши какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный, министр обороны говорит, на полтора-два километра сжигает беспилотник», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что проблема защиты от БПЛА сегодня крайне актуальна для всех государств. Политик обратил внимание на сложности с обнаружением целей и выбором оптимальных средств поражения.

«Как нам бороться с беспилотником? Нам бы противодействовать им научиться. Вот как его, этот беспилотник, обнаружить? И чем его лучше сбивать? Или спаренными пулемётами, или просто с пулемёта? Научились беспилотники РЭБ обходить», — резюмировал Лукашенко.

