«Уделят пристальное внимание»: Россия ответит на ядерные амбиции Макрона

Франция хочет раскидать ядерное оружие по Европе. В ответ на это желание замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российские военные будут вынуждены учесть новые планы Парижа. Речь идёт об обновлении списка приоритетных целей на случай серьёзного конфликта.

Всё потому, что Эмманюэль Макрон решил поиграть в «большую ядерную державу». Ещё в марте французский лидер объявил об ужесточении ядерной доктрины. И распорядился увеличить количество ядерного оружия, которым обладает Париж.

Но самое интересное – это способ размещения. Французские ядерные силы могут рассредоточиться по объектам на территориях неядерных стран Европы. Откуда они смогут продолжать свою оперативную деятельность.

«Очевидно, что наши военные будут вынуждены уделить этому моменту самое пристальное внимание в контексте обновления перечня приоритетных целей на случай серьёзного конфликта», – подчеркнул Грушко в беседе с РИА «Новости».

Москва не намерена игнорировать такие манёвры. Если французские боеголовки появятся в Польше или Прибалтике, это автоматически сделает эти страны целями.

Ранее Александр Лукашенко объяснил размещение российского ядерного оружия в Белоруссии. По словам президента республики, это фактор защиты и безопасности.